Барнаул, , 08:49 — REGNUM В барнаульском посёлке Затон обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 5 мая официальный телеграм-канал городской мэрии, движение на остров Шубинский временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросская.

Установлены ограждающие конструкции на проезжей части, дорожный знак «Въезд запрещён». Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту. Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Алтайском крае складывается нестабильная. По состоянию на 4 мая, вода зашла на 35 приусадебных участков, затоплены два участка дорог. Подтопленных жилых домов нет, заверили спасатели.

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