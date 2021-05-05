Киев, , 08:51 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2576 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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За сутки госпитализирован 1671 человек, 161 пациент скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Харьковской и Донецкой областях — 405 и 287 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 млн 90 986 случаев заражения, 45 077 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 2472 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 166 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что в стране ни при каких условиях не будет применяться российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».

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