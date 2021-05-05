Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2298 новых носителей коронавируса. Об этом сообщили 5 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшая заболеваемость наблюдается в Ала-Ате, где выявили 645 новых случаев заражения, в Нур-Султане — 285, Карагандинской области — 239, Алма-Атинской области — 189. Общее число случаев заражения достигло 332 369.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. В начале мая эпидемиологическая ситуация в республике стабилизировалась. Наибольший прирост новых случаев был зафиксирован в конце апреля.

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