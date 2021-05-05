Кызыл, , 08:45 — REGNUM Пять пострадавших при опрокидывании пассажирского «Урала» в Эрзинском районе Тувы доставлены в Кызыл вертолётом санитарной авиации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе пострадавших один ребёнок.

«Состояние пациентов оценивается, как средней степени тяжести — тупая рана живота, ушиб мягких тканей в области поясницы, закрытый перелом рёбер, угроза преждевременных родов, закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.

Напомним, при подъёме на перевал Нарын грузовик с пассажирской будкой скатился вниз и опрокинулся. В машине в этот момент находились 23 человека, направлявшихся в село Кунгуртуг Тере-Хольского района.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отсутствия на местности подходящей площадки для посадки вертолёта, одного пострадавшего эвакуировали использовав подвесное устройство вертолета Ми-8.

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