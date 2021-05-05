Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В День Победы жителям Екатеринбурга не удастся купить спиртное ещё в трёх районах города. Соответствующее постановление размещено на портале горадминистрации.

Ограничение на продажу алкоголя введено в районе, ограниченном улицами Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев с 8:00 до 23:00 9 мая 2021 года (время местное). Также запрет действует на проспекте Академика Сахарова (от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина) и в квадрате улиц Машиностроителей — 40-летия Октября — Кировградской, время действия ограничений — то же.

На тот же период ограничена торговля алкоголем в центре города. Будет действовать запрет на продажу спиртного на улицах Репина, Пирогова, Татищева, а также в центре микрорайона Уралмаш. А утром 9 мая нельзя будет купить алкоголь в центре Химмаша.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Екатеринбурге в онлайн-формате. Акция пройдёт в «живом» формате 24 июня.

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