Махачкала, , 08:43 — REGNUM Дагестан стал участником всероссийской акции «Парад у дома ветерана». Каждый день в преддверии Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны проводят персональные парады. Накануне, 4 мая, парады прошли во дворах троих фронтовиков, сообщили в министерстве молодежи региона.

У домов, где проживают Курбан Курбанов, Юрий Сытов и Юрий Петрухин собрались десятки людей, которые поздравили ветеранов, передали им подарки. Вдоль улиц прошли торжественным маршем военнослужащие, при этом праздничную атмосферу создавал оркестр Росгвардии, исполнивший песни военных лет.

Такое же поздравление было организовано 2 мая для ветерана Ильяса Казиханова, который принимал личный парад, стоя у окна своего дома. В честь 76-летия Великой Победы в небо были выпущены 76 белых голубей. Фронтовику передали поздравительное письмо и подарок от врио главы Дагестана Сергея Меликова.

Такие же персональные парады Победы для ветеранов войны будут проходить в Дагестане все дни до 9 мая.