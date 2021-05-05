Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM Спасатели в Республике Алтай заявили о стабилизации паводковой обстановки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, подтопленных жилых домов в Горно-Алтайске и в районах нет.

Тем не менее, в республике продолжает работать межведомственный Оперативный штаб по оценке обстановки и принятию управленческих решений. В пострадавших от паводка районах работают комиссии по оценке ущерба.

В Горно-Алтайске, тем временем, отремонтированы мосты на улицах Чаптынова и Фрунзе, повреждённых при наводнении, укреплены размытые участки дорог. Продолжается ремонт моста на улице Совхозной.

Напомним, паводковая ситуация резко обострилась в регионе 30 апреля. Из-за обильных дождей реки в Горно-Алтайске и трёх районах вышли из берегов, затопив более сотни домовладений. Как сообщало ИА REGNUM, в столице региона нанесённый стихией ущерб предварительно оценили в 70 млн рублей.

Читайте также: «Кто нам помог?» — на Алтае заявили о неготовности властей к паводку

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае подсчитывают ущерб от наводнения