Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Около 1,3 тыс. единиц оборудования было вывезено из Афганистана американскими военными с 29 апреля, когда Вашингтон начал вывод своих из республики. Об этом 4 мая сообщило Центральное командование (CENTCOM).

В заявлении отмечается, что в рамках операции страну покинул груз, количество которого «эквивалентно грузоподъемности примерно 60 военно-транспортных самолетов C-17».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress американских ВВС США прибыли в Катар с целью обеспечения безопасности войск США во время их вывода из Афганистана.

Они присоединились к четырем таким же самолетам, которые были переброшены ранее на катарскую базу «Эль-Удейд» для защиты американских военных, покидающих афганскую территорию.

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