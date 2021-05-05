Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1,487 млн человек, сообщили 5 мая в министерстве здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по число вакцинированных лидирует Алма-Ата, где прививки поставили 234,5 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 168 тыс., в Туркестанской — 138 тыс. Второй компонент вакцины получили 400 740 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане используют три вакцины: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vaх. Власти республики планируют обеспечить в мае вакцинацию двух миллионов человек.

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