Алексей Иванов, 5 мая 2021, 09:45 — REGNUM Мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram разместил сообщение, в котором попытался оправдать высокий миграционный отток. Этим он вызвал волну негативных сообщений от амурчан, которые назвали основные причины оттока населения. В отличие от градоначальника жители Благовещенска смогли привести конкретные аргументы в пользу переезда в другой регион.
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«Давно собирался написать на эту тему. Попробую максимально корректно. О внутренней миграции или, если по-простому, по вопросу «надо валить отсюда», который усердно держат на плаву в местном информационном пространстве. Справедливости ради, тема актуальна во многих регионах, не только у нас», — написал Имамеев.
Амурстат: миграционный отток населения области в 2020 году составил 3144 человека против 12 человек миграционного прироста в 2019 году, что произошло в результате уменьшения числа прибывших в область и не такого значительного сокращения числа выбывших за её пределы (соответственно на 4648 и 1492 человека). За прошедший год число мигрантов внутри области уменьшилось на 1156 человек, или на 7,4% по сравнению с 2019 годом.
Имамеев обвинил во внутренней миграции риелторов, которые, как утверждает мэр Благовещенска, рекламируют, как хорошо живётся там, где нас нет.
«Рекламируя свои услуги, они размещают посты, тексты в СМИ, мотивирующие картинки о том, как плохо здесь, и как хорошо и сказочно где-то там. Ищут только минусы у нас и только плюсы на чужбине. Почему? Потому что бизнес и ничего личного. Вот и создают необходимый информационный фон», — уверен Имамеев.
При этом градоначальник признал очевидные факты, которые заставляют людей сменить место жительства. Это транспортная доступность, некомфортный климат, высокие цены на продукты питания и одежду, неподъёмные цены на жильё.
По данным Амурстата, в первом квартале 2021 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 91 377,95 рубля, на вторичном — 93 489,49 рубля. Цены на жилье в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом на первичном рынке выросли на 5,1%, на вторичном — на 4,1%.
«Но ответьте сами себе, неужели в других регионах, кроме пары-тройки известных всем в России мест, действительно лучше? Мое мнение — нет», — написал мэр Благовещенска.
Олег Имамеев привёл ряд фактов, которые, по его мнению, должны заставить амурчанин остаться на родине. ⠀
«Благовещенск — современный и развивающийся город. У нас хорошего уровня социальная сфера и инфраструктура. Многие вещи развиты лучше, чем в большинстве городов той же средней полосы. В большинстве сфер более высокие зарплаты», — написал мэр Благовещенска.
Амурстат: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — феврале 2021 года сложилась в размере 52 240,5 рубля и возросла по сравнению с январем — февралем 2020 года на 9,6%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе — феврале 2021 года по сравнению с январем — февралем 2020 года составила 103,2%. Самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность, — 90 760,6 рубля (на 73,7% выше среднеобластного уровня); деятельность по добыче полезных ископаемых — 66 001,6 рубля (на 26,3%), деятельность в области транспортировки и хранения — 65 455,4 рубля (на 25,3%), в строительстве — 64 894,2 рубля (на 24,2%).
Олег Имамеев отметил один из главных плюсов Благовещенска, который отличает столицу Приамурья от других российских городов, — есть перспективы и понимание, каким будет будущее Благовещенска.
«Не собираюсь никого и ни к чему призывать. Где жить — выбор каждого. Одно лишь пожелание — не позволяйте никому навязывать вам решение, думайте сами», — написал Имамеев.
Что своим сообщением хотел сказать мэр? Какие контраргументы он привёл, чтобы жители, ещё сомневающиеся, решили для себя не менять место жительства. Из поста Имамеева следует, что в миграции виноваты риелторы, и люди уезжают из столицы Приамурья, которую ждёт прекрасное и светлое будущее.
Мимо сообщения мэра Благовещенска не прошли жители города, которые активно подключились к обсуждению темы внутренней миграции населения.
«Не надо осуждать желающих уехать — человек ищет, где лучше… Жить в Амурской области становится труднее с каждым годом — это очевидный для всех факт, спорить с этим смешно, и цены растут, и климат ужасный, а по поводу работы — в небольших населенных пунктах её попросту нет, уже стало нормой, что главы семей, а зачастую и женщины, оторваны от семьи, детей, дома… Разве это хорошо? Разве это правильно и так должно быть? Нет! Живёт человек один раз, и прожить эту не очень долгую жизнь хочется достойно и спокойно, это право каждого, кому это нужно. Другое дело — когда в области жизнь выйдет на достойный уровень? Ждать год от года? Подскажите, чем же можно себя мотивировать остаться здесь? Из серии — где родился, там и пригодился?» — написал пользователь mikhalevairina7.
По данным Амурстата, самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2021 года среди регионов Дальнего Востока зафиксирована на Чукотке — 124 340 рублей. На втором месте идёт Магаданская область — 99 781,2 рубля. Замыкает тройку лидеров Сахалин с номинальной среднемесячной заработной платой в феврале в размере 88 150 рублей. Практически одинаковые показатели у Камчатки и Сахалина — 76 944,2 и 72 513,6 рубля соответственно. Более чем в два раза ниже в сравнении с Чукоткой среднемесячная зарплата в Хабаровском крае — 52 803 рубля. Ещё меньше в Приамурье — 52 087,5 рубля.
«Я бы хотела узнать, в каком регионе цены не растут и работы валом? Просто интересно. Может, мы не там искали. Конечно, согласна, что человек ищет где лучше, но мы жили даже не в Краснодарском крае, где всем известно, что работа сезонная, а в Екатеринбурге. Хорошую работу по 2 мес. искать/ждать надо. Да и климат своеобразный уральский. В год, когда мы жили там, в июле было +10 — +13. Какие б ни были холодные зимы у нас, к лету всё же мы привыкли солнечному. Думаю, на чужбине не все приспосабливаются. Поэтому многие и возвращаются. Хорошо там, где мы есть», — ответила пользователь pavlova.cake.blg.
«Климат ещё хуже нашего, экология плохая, транспорт — хорошо только в центре города. Цены, да, ниже наших, и акций много и всегда. В марте там была у родных и окончательно решила, что туда точно нет», — написала пользователь zhdanovamarina71 про Екатеринбург.
«Подскажите, где жить становится все лучше и лучше. Тюмень только, наверное. Но там климат хуже нашего», — написал пользователь romantsovaliliia.
По оценке Амурстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 февраля 2021 года составила 781 тыс. человек и за январь 2021 года уменьшилась на 0,8 тыс. человек, или на 0,11% (в предыдущем периоде убыль составила 0,6 тыс. человек, или 0,07%). В январе — феврале 2021 года естественная убыль населения составила 1275 человек, в январе — феврале 2020 года число умерших превышало число родившихся на 628 человек.
Жители Благовещенска, приводя аргументы в пользу переезда в другой город, прежде всего называют высокие цены на жильё и продукты питания.
«Всё бы ничего, но вот цены на жильё просто космос. Многие из-за этого и уезжают», — написал sweet_dreams_2463.
«Лучше за такую цену взять жильё где-то у моря, чем тут космические цены, а зарплаты смешные», — считает agalakova_ya.
«Развивающийся город — не согласна. На каждом доме — продам, пустые торговые центры, на каждом шагу объявление — сдам в аренду. Закрыт Китай, весь торговый оборот через Москву. Цены на квартиры необоснованно завышены. Хоть сейчас и ценовой спад во вторичке, но до 60 тыс. рублей цена за квадрат явно не упадёт. Цены на продукты — это отдельная история. Завели себе практически монополиста (кэшэнэдкери) — они ценник и держат. Про фрешмаркет я молчу — самый дорогой магазин, там 40% и выше накрутка на товар. В строительстве полная дыра. Застройщиков нет, соответственно нет конкурентов и нет больших объёмов готового жилья. Самим построить — если только прям очень очень средненько — примерно от 4 млн, и это без стоимости участка. Так ещё найди нормальных строителей. Китайцев нет, наши с узбеками ценник и подняли за свои услуги. Рост цен на металл, например по сравнению с тем годом практически в 3 раза. Много ещё можно перечислять… Народ вашим посланием не удержать», — считает sammariserg.
«Минусы перечислили: жильё, климат, цены, дороги, а плюсы-то какие? Воображаемые перспективы, которых нет и не будет? Гирлянды на деревья натянуть это за перспективу для города не считается», — написала пользователь an4ilio.
«Благовещенск — дорогой и бесперспективный город. У нас Китай под боком, но это никак не используется. Цены на жильё, как в городе-миллионнике, где побольше вариантов устроиться на нормальную работу и досуг не только в виде прогулки по набережной», — прокомментировал nya_kawaii.
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«Зарплата 18,5 как вам, ещё и чёрная???» — спросил пользователь scanla66.
Некоторые подписчики дают мэру Благовещенска конкретные советы, которые помогли бы остановить отток населения.
По прогнозу Амурстата, численность населения области с 2021 года до 2036 года сократится с 786 825 человек до 769 932 человек.
«Сделайте хотя бы дороги, проведите газ, так как у нас до сих пор уголь и дрова, сделайте доступными цены на недвижимость и на продукты, и тогда регион ещё, возможно, удержит отток населения», — считает artem_levanovich.
«Тёма, ну это уже заоблачные мечтания», — ответил leksandrmarkin.
«Я скажу от себя. У нас семья пять человек. Своего жилья, как и у большинства, нет, и никто его не даст, только купить. У меня сестра тоже многодетная, успела взять ипотеку до роста цен. Мы не успели — снимаем. Сейчас, чтобы взять нам квартиру (чтобы троим детям было комфортно), это нужна квартира трёхкомнатная. Квадратный метр — 100 тыс. Где семье взять 5−7 миллионов? Ипотека? Сестра взяла вдвое дешевле, платят по 30 тыс. плюс квартплата, плюс учеба, секции детские, одежда, еда, еле концы с концами сводят. Да куда же семьям деться? Как отсюда не ехать? Конечно, и едут в Краснодарский край. Здесь однушка — там дом. Здесь двушка — там коттедж и гараж», — написал пользователь pedikur_belogorsk.
«Большая миграция из города или региона — это прежде всего показатель работы властей, если люди хотят уезжать, то нужно задуматься, почему это происходит, и бороться с этим, чтоб сюда хотели приехать, а не уехать», — написал roman_andreyvich.
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Сообщение мэра Имамеева за считаные часы набрало сотни комментариев. Градоначальнику указали на основные причины, по которым люди уезжают из города, и главные из них — это цены на жильё и продукты питания, низкие зарплаты. Есть и те пользователи, которые вступились за Благовещенск и признались в любви родному городу.
«Куда бы я ни ездил, в родной Благовещенск возвращаюсь как в родной дом. Мне хочется здесь жить и вкладываться в него. В ообщем — любовь, одним словом», — написал zaytsev14.
«Я очень люблю Благовещенск! Приходилось пожить в большом городе. Наш город очень комфортный для жизни! Лучше Благовещенска, как по мне, так вообще места нет. Но… я уже «взрослый человек», а для молодежи перспектив роста здесь нет, к сожалению», — ответила пользователь sb20 031 202.
«Любимый Благовещенск. Да, есть свои проблемы, но он красив и очень уютный. С радостью возвращаюсь домой», — прокомментировала natalia_kugai.