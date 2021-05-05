Ньюарк, США, , 08:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. На голы «Дэвилз» в исполнении чешского форварда Павла Захи (9-я минута, в большинстве), шведского форварда Йеспера Боквиста (50-я) и белорусского нападающего Егора Шаранговича (51-я), «Бостон» ответил шайбами Патриса Бержерона (17-я, в большинстве), Тейлора Холла (35-я) и Шона Курали (51-я).

Победу хозяевам в овертайме принес точный бросок Павла Захи (63-я), который таким образом оформил в матче дубль.

Отметим, в следующем мачте «Нью-Джерси», проигравший прошлый матч, 7 мая сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» этим поражением прервал победную серию из четырех игр подряд и в этот же день встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».