Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем накануне, 4 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 37 301.

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Выздоровели за сутки 25 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 36 009 человек. На лечении в стационарах и на дому находятся 455 пациентов, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 333 койки: занято — 288, свободно — 45 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%», — отметили в штабе.

За сутки от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией скончался один человек. Всего за весь период пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 857 человек.