Барнаул, , 08:17 — REGNUM За январь-февраль 2021 года положительный сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Алтайского края в действующих ценах составил 14 314,6 млн рублей. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Известно, что 433 организации получили прибыль в размере 15 898,5 млн рублей. Больше всего заработали предприятия финансовой и страховой сфер. Там отмечена стопроцентная доля прибыльных предприятий, а сама прибыль (по сравнению с январем — февралем 2020 года) увеличилась в 25,5 раза.

Добыча полезных ископаемых при 50% убыточных предприятий показала увеличение прибыли в 4,9 раза.

Также прибыль более чем в два раза увеличилась в сельском хозяйстве, в области здравоохранения и социальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с тем, 210 организаций Алтайского края получили убыток на сумму 1583,9 млн рублей. Наибольшие потери понёс гостиничный бизнес и общепит, где доля убыточных организаций составила 77,8%.

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