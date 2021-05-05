Бишкек, , 08:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая подписал новую редакцию конституции республики, значительно расширяющую полномочия главы государства. Церемония подписания, состоявшаяся в государственной резиденции «Ала-Арча», транслировалась в эфире государственного телевидения.

Поправки в основной закон Киргизии, которые были приняты на прошедшем 11 апреля референдуме, предусматривают сокращение прав парламента и значительное усиление полномочий президента, фактически приводя страну от президентско-парламентской к президентской форме правления.

По мнению Жапарова, «новая конституция написана с учётом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество».

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о внесении поправок в конституцию Киргизии, который состоялся в республике 11 апреля, был проведён в соответствии с международными нормами.

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