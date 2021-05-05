Сеул, , 08:24 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 676 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Согласно опубликованным данным, 645 случаев заражения локальные, ещё 25 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 124 945.

Известно, что рост показателя связан с возобновлением работы пунктов тестирования в полном объёме после выходных.

Число жертв пандемии увеличилось на семь человек — до 1847. 4 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 816 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 114 944 человек.