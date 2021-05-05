Буффало, США, , 08:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев по буллитам со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Баффало» голы забили Коди Икин (16-я минута) и оформивший в матче дубль Андерс Бьорк (38-я и 51-я), у «Айлендерс» шайбы на счету Энтони Бовиллье (17-я), Райана Пулока (24-я) и Кэла Клаттербака (30-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Андерса Бьорка.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 28 из 31 броска по своим воротам, его одноклубник — российский вратарь Семен Варламов — не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем мачте «Баффало», для которого данная победа стала второй подряд, 7 мая сыграет с клубом «Питтсбург Пингвинз». «Айлендерс» потерпели второе подряд поражение и в этот же день встретятся с командой «Нью-Джерси Дэвилз».