Эрзинский район, Тува, , 08:14 — REGNUM Вертолёт санитарной авиации вывез в Кызыл пятерых пострадавших в Эрзинском районе Тувы при опрокидывании автомобиля «Урал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Как отмечается, пассажирский грузовик с будкой перевернулся при подъёме на перевал из-за неисправности коробки передач и заснеженной дороги. В этот момент в машине находились 23 человека. В числе пассажиров были двое детей по 2,5 года.

«Из-за недоступности на таежной местности подходящей площадки для посадки вертолёта, одного пострадавшего эвакуировали использовав подвесное устройство (лебёдка) вертолета МИ-8», — отметили в агентстве.

14 человек были доставлены вертолётом в село Кунгуртуг Тере-Хольского района, куда машина и направлялась. Пятерых пострадавших, в том числе одного ребёнка, доставили в столицу региона для медицинского обследования. Предварительно известно, что серьёзно травмированных нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В опрокинувшемся «Урале» в Туве находилось 20 человек