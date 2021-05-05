Владивосток, , 08:31 — REGNUM Во Владивостоке ввели в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Патрокл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе городской мэрии.

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Ещё не расставлена вся мебель, но ремонт уже полностью завершен. Художники расписали стены, закуплена техника в столовую и прачечную, приобретены музыкальные инструменты и спортивный инвентарь. На территории сада есть просторные игровые площадки, теневые навесы и благоустроенные дорожки.

Сад заработает летом — примет 240 детей.

Также в микрорайоне Патрокл продолжается строительство ещё одного детского сада. Там уже завершаются фасадные работы и прокладка внутренних сетей. Начались внутренняя отделка, а также обустройство проездов и детских площадок. Строительство ведется с опережением графика на два месяца.

«Также в этом году приступаем к строительству новой школы в этом микрорайоне, — сказал мэр Владивостока Олег Гуменюк. — Она рассчитана на 1275 мест и будет соответствовать самым высоким стандартам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье до конца 2021 года планируется открыть 27 мини-садов на 3 тыс. мест.