Пермь, , 08:09 — REGNUM С 4 мая ВТБ, выигравший конкурс «Агентства по страхованию вкладов», начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам ПАО АКБ «Проинвестбанк». Общий объем страховых выплат составляет 788 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Вкладчиками банка являлись 1,9 тыс. человек. Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики пермского банка могут в девяти банковских отделениях, расположенных в Перми, Краснокамске и Чайковском, а также в Москве. ВТБ организует бесплатный автобус по маршруту деревня Кондратово — Пермь и обратно для выплаты возмещения в подразделениях банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Центробанк объявил об отзыве лицензии у АКБ «Проинвестбанк». Кредитное учреждение просуществовало чуть более 30 лет.

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