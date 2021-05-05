Манчестер, Великобритания, , 08:23 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл с нулевым счетом команду «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Европейского союаз футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил алжирский нападающий «МС» Рияд Марез, отличившийся на 11-й и 63-й минуте.

При этом первая игра «МС» и «ПСЖ» в рамках данного турнира прошла 24 апреля в Париже и закончилась в пользу манчестерской команды со счетом 2:1.

Отметим, вторым участником финала Лиги чемпионов станет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».