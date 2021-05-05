Кемерово, , 08:03 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 мая, за прошедшие сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 62 случая.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — 14, Междуреченск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Беловский МР — четыре, Анжеро-Судженск — два, Белово — два, Осинники — два, Топкинский МО — два, Гурьевский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 52 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 481 случай заражения коронавирусом, 34 210 человек выздоровели, 675 пациентов скончались.