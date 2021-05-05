Кош-Агачский район, Алтай, , 08:03 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского и Майминского районов.

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«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 830 случаев заболевания: 5511 — в городе Горно-Алтайске, 2525 — в Кош-Агачском районе, 2391 — в Майминском районе», — отметили в штабе.

Выздоровели за сутки также два пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 523 человека. Летальных случаев за всё время пандемии зарегистрировано 264. Из них 230 скончались непосредственно от COVID-19, ещё 34 носителя скончались по иным причинам.