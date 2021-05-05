Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM Движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень открыто после крупного ДТП, произошедшего вечером 3 мая. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Работы по ликвидации последствий ЧП были завершены 4 мая в 22:26 по местному времени. «Прицеп эвакуирован, проезжая часть прометена. Движение осуществляется в штатном режиме в оба направления», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на дублёре Сибирского тракта вечером 3 мая сгорело две фуры и молоковоз. Была угроза взрыва, но его удалось избежать.

После ЧП движение в сторону Екатеринбурга некоторое время было закрыто. Транспорт пускали в объезд.

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