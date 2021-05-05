Барнаул, 5 мая, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Январь и февраль 2021 года стали убыточными для более 30% крупных и средних организаций Алтайского края. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882

Наибольшие потери понёсли гостиничный бизнес и общепит, где доля убыточных организаций составила 77,8%. Также ощутимые убытки получены в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (62,5%), транспортировки и хранения (61,8%), водоснабжения (60%), здравоохранения и социальных услуг (53,3%), добычи полезных ископаемых (50%).

Наименьшее убытки получило сельское хозяйство (10,9%).

Всего 210 организаций Алтайского края получили убыток на сумму 1583,9 млн рублей.