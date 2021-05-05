Пермь, , 07:56 — REGNUM АНО «Общественный совет по развитию такси» совместно с таксомоторными компаниями Прикамья просит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина не вводить для автомобилей, работающих в формате такси, единый цвет — желтый, сообщают СМИ.

Авторы письма предлагают наложить мораторий на принятие проекта закона, в соответствии с которым предполагается введение требований к цветовой гамме кузова легковых такси. Согласно законопроекту, все машины такси должны стать желтыми.

В обращении говорится, что введение единой цветовой гаммы для автомобилей такси ухудшит экономическое положение этого бизнеса и приведет к делегализации таксомоторного рынка. Расходы автопарка на смену цвета оцениваются в 500 тыс. рублей. Между тем спрос на услуги такси в период пандемии снизился, что привело к сокращению выручки и росту долгов.

Общественники указывают на безуспешный опыт других регионов, где ввели аналогичную меру. Она сказалась негативным образом на легализации отрасли. Если законопроект примут в Прикамье, то это может спровоцировать рост числа нелегальных такси и увеличение стоимости поездки.

Стоит отметить, с 2014 года в регионе для автомобилей такси экономкласса установлен желтый цвет, для автомобилей такси бизнес-класса — черный и белый.