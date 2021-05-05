Владивосток, , 07:58 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил расширить план вакцинации от коронавируса и открыть дополнительные пункты в крупных городах — необходимые препараты есть во всех муниципалитетах, поступила новая партия вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Всего край получил 133 728 комплектов доз вакцины, в основном «Спутник V». Накануне доставили «ЭпиВакКорону», позволяющую иммунизировать более 2,8 тыс. человек, и «КовиВак» — 1560 доз.

«Необходимо как минимум вдвое увеличить количество пунктов вакцинации. Подготовьте такой план, а уже 11 мая мы заслушаем ваши варианты», — поручил минздраву Кожемяко.

На 5 мая в Приморье получили прививку от коронавируса 106 062 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 5 мая от коронавируса привились уже 196 027 человек (+1924 за последние сутки).