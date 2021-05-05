Новосибирск, 5 мая, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Новосибирске начались работы по акарицидной обработке от клещевого энцефалита на территориях городских скверов, закрепленных за Горзеленхозом. Об этом сообщает муниципальный портал» Переходи на зелёный Новосибирск».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сквер Победы в Академгородке. Новосибирск

Уже обработаны скверы Калининского района, ведутся работы в скверах Ленинского района.

К началу летнего сезона будут обработаны скверы в каждом районе города. Всего — 37 обрабатываемых территорий.