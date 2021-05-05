Чита, , 07:45 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному правительству совершить рабочие выезды в районы в рамках реализации региональной комплексной программы «Здоровое Забайкалье». Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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Чиновникам предстоит ознакомятся с ходом вакцинации и провести встречи с муниципальными органами власти. Напомним, программа «Здоровое Забайкалье» включает меры по преодолению последствий пандемии.

Она направлена на оздоровление населения, в частности, вакцинацию от коронавируса, а также оздоровление экономики края — поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, местных производителей, создание новых рабочих мест и формирование кадрового резерва.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 5 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 471, причём 26 из них обнаружили за последние сутки.

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