Женева, Швейцария, , 07:59 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 сохранилось примерно на том же уровне, а число умерших пациентов с COVID-19 выросло на 6%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 5 мая.

По данным ВОЗ, в период с 26 апреля по 2 мая в мире умерли 93 523 пациента с COVID-19, что больше предыдущего периода на 6%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5 705 981, что сохраняется на уровне предыдущего периода, впервые после девяти недель непрерывного роста.

Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован в Юго-Восточной Азии (включая Индию) — на 19%, при росте смертности на 48%. В Европе, Африке, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке наблюдается сокращение заболеваемости на 5−22%.

По состоянию на 2 мая в мире с начала пандемии было выявлено 151 812 556 заразившихся коронавирусом и 3 186 817 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 644 685 новых случаев заражения коронавирусом. Число умерших пациентов с COVID-19 достигло 10 501.

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