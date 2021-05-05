Хабаровск, , 07:36 — REGNUM В Хабаровске в парке аттракционов на набережной во время подготовки колеса обозрения к запуску 4 мая упала с посадочной платформы сотрудница и получила травму головы.

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19-летняя девушка мыла окна кабины и упала с высоты полутора метров, её госпитализировали, состояние удовлетворительное, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Колесо находилось в замедленном движении. Сотрудница подошла слишком близко к краю посадочной площадке, зацепилась обувью за дверь, кабинка колеса обозрения на малом ходу столкнула её на землю.

«Почему наша сотрудница не смогла соблюсти требования безопасности, предстоит выяснить. Девушка работала всего несколько дней, при этом предварительно прошла соответствующее обучение у сертифицированных специалистов», — сказали в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии произошло ЧП на аттракционе в горах. Погибла туристка, совершавшая прыжок на альпинистской веревке (роупджампинг).