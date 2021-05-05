Пермь, , 07:32 — REGNUM Бывший глава Соликамского городского округа Алексей Федотов стал внештатным советником губернатора Пермского края по развитию социальных объектов северной части региона, сообщает издание «Коммерсантъ».

Федотов трудился на посту главы Соликамска в 2016—2021 годы. В феврале муниципалитет возглавил экс-начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков.

Напомним, на долность главы Соликамска претендовали 12 человек. Конкурсный отбор прошли двое: Самоуков и Федотов. Окончательное решение приняла гордума.

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