Москва, 5 мая, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Снижение уровня доходов, с которым часто сталкиваются жители России старше 40 лет связано с тем, что показатели их эффективности труда якобы начинают падать, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Об этом 5 мая пишет «Российская газета».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

«Снижается производительность — снижается заработок… Там, где производительность или продуктивность измерить легко, эта связь более очевидна, — заявил эксперт.

Вместе с тем он отметил, производительность труда у представителей ряда профессий не уменьшается до завершения карьеры.

«В конкурентной экономике в конечном счете платят за эффективность труда. Во многих профессиях производительность труда не снижается до конца карьеры. Это связано со спецификой профессии. Например, хорошим тренером можно быть и в 60, и в 70 лет, а успешным спортсменом только в молодости», — сказал экономист.

По словам Гимпельсона, размер заработной платы сотрудника определяется множеством параметров: наличием навыков и знаний, готовностью постоянно учиться и переучиваться, а также состоянием здоровья, трудовой мобильностью и способностью интенсивно трудиться.

Эксперт считает, что на показатели работы человека первостепенное влияние оказывают его знания и навыки, а не возраст. Он также полагает, что жители РФ довольно рано перестают совершенствовать свои умения. Экономист привел в пример ситуацию в России и нескольких странах ЕС.

«В России сложилась парадоксальная ситуация — при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше. Например, в Германии или Скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50−59 лет, а у нас — каждый двадцатый», — добавил Гимпельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что профессии, связанные с управлением транспортных средств, могут исчезнуть в ближайшее десятилетие из-за автоматизации процессов на пассажирском транспорте.