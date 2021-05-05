Москва, 5 мая, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Российский машиностроительный вуз получил многомиллионный иск от Министерства промышленности и торговли России. Иск к Московскому государственному технологическому университету «СТАНКИН», выпускником которого является глава правительства РФ Михаил Мишустин, пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Дубопробка Корпус МГТУ «Станкин» в Москве

Исковое заявление подано 28 апреля 2021 года. Сумма претензий — 620 млн рублей. Детали пока не сообщаются.

Напомним, в феврале 2021 года министерство уже обращалось с крупным иском к вузу, требуя с него 13,6 млн рублей. Заседание по делу назначили на 26 мая 2021 года.

А еще ранее, в декабре 2020 года, «СТАНКИН» подал иск к Минпромторгу РФ. В конце апреля 2021 года дело судом было рассмотрено.

В споре речь шла о внесении изменений в договор о предоставлении субсидии от 2014 года. Университет заявил, что анализ договора показал «невозможность его исполнения и достижения предусмотренных целевых индикаторов и ключевых показателей». В спорном контракте речь шла о разработке модельных рядов наукоемких импортозамещающих комплектующих изделий и, по заверениям истца, за истекший период реализации проекта «существенно изменились параметры ряда научных, технологических и производственных факторов, а также рыночная конъюнктура, что обуславливает необходимость дополнительной проработки технических характеристик». В удовлетворении иска университету отказали, но вердикт может быть обжалован.