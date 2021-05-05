Барнаул, , 07:21 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3001 человек, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 062 человека, +12 за последние сутки) и ОРВИ (29 064 человека, +50 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 192 (+6 за последние сутки), из них 77 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2463 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 015 человек, +64 за последние сутки) новый вирус победили 44 933 человека (+71 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё пять пациентов с COVID-19