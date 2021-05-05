Ульяновск, , 10:46 — REGNUM В Ульяновской области растёт число поступающих партий вакцины от COVID-19 и количество вакцинированных. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в регион поступило свыше 100 тыс. доз вакцины от COVID-19. По последней информации (на 4 мая), первым компонентом привиты 101 337 жителей, вторым компонентом (то есть завершили вакцинацию) — 68 235 ульяновцев.

В минздраве обращают внимание на то, что накануне в городской поликлинике № 1 имени С. М. Кирова прививку сделала заместитель губернатора Ульяновской области Наталья Мартынова.

В ведомстве напоминают, что прививка от COVID-19 делается дважды, при этом записываться нужно только на первую вакцинацию: па вторую запись идёт автоматически.

Напомним, 4 мая Ульяновская область получила более 13 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают более 40 стационарных пункта вакцинации от COVID-19 и свыше 30 мобильных бригад. В майские праздники в регион впервые передана партия вакцины «ЭпиВакКорона», а 22 апреля впервые получена вакцина «КовиВак». «Спутник V» начал поступать в регион с начала прививочной кампании.

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