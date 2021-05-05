Мадрид, , 08:00 — REGNUM На внеочередных парламентских выборах в испанском автономном сообществе Мадрид лидирует консервативная Народная партия (НП). Это следует из результатов обработки 99% протоколов, которые 4 апреля распространили местные власти.

В парламенте региона НП, за которую проголосовали немногим более 44% жителей, получает 65 из 136 мандатов. Левые партии в общей сложности получают 58 мест. В том числе, Испанская социалистическая рабочая партия и «Мас Мадрид» получают по 24 мандата, «Подемос» — 10.

За крайне правую партию «Вокс» проголосовали около 9% избирателей (13 мандатов). В блоке с НП это даёт правым партиям абсолютное большинство в парламенте.

Напомним, 4 мая в испанском автономном сообществе Мадрид прошли внеочередные парламентские выборы, в которых потенциально могли принять участие более пяти миллионов избирателей. Явка на выборах, которые проходили в рабочий день, превысила 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, представительницы движения Femen, известные своими провокационными действиями в виде обнажения перед известными политиками, провели акцию протеста у одного из избирательных участков в автономном сообществе Мадрид.

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