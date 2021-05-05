Пермь, , 07:19 — REGNUM Глава Перми Алексей Дёмкин принял участие в приёме госэкзамена в Пермском хореографическом училище. Госаттестация походит три дня — 4,5 и 6 мая. Свое мастерство, полученное в стенах пермского учреждения за восемь лет обучения, демонстрируют 38 человек, в том числе восемь иностранных студентов, сообщает пресс-служба мэрии.

В марте градоначальник во время визита в училище получил предложение от руководителя учреждения присутствовать на аттестационных экзаменах выпускников. Дёмкин принял это предложение и посетил экзамены.

«Пермское государственное хореографическое училище — одна из лучших кузниц кадров, это достойный бренд города. Такой бренд администрация Перми будет поддерживать, поэтому я откликнулся на предложение директора учреждения принять участие в приёме экзамена», — сказал глава города.

Мэр побывал на выступлении студентов междисциплинарного курса «Классический танец», которых подготовила Дарья Соснина — директор учреждения, преподаватель классического танца, представительница балетной династии, внучка легендарной Людмилы Павловны Сахаровой, которая с 1973 года более 30 лет была художественным руководителем школы.

Художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища Владимир Толстухин отметил, что училище за 76 лет с момента существования смогло завоевать престиж в среде профессионалов. Напомним, Пермское государственное хореографическое училище — одна из четырёх балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения, вместе с московской, санкт-петербургской и новосибирской. Выпускники училища работают в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и других городов, а также в разных странах мира.