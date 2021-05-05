Тюмень, , 07:09 — REGNUM В Тюменской области с 30 марта на сегодня от клещей пострадали 1508 жителей. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 1942 обращений, сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За последнюю неделю зарегистрировано 557 обращений по поводу присасывания клещей, из них 113 детей. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

В регионе проводятся акарицидные обработки в местах массового отдыха людей, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, а также кладбищ. На 4 мая от клещей обработано 1293 гектара, всего планируется охватить 6500 гектаров.