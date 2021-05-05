Сан-Франциско, США, , 07:08 — REGNUM Две женщины азиатского происхождения пострадали в результате атаки вооружённого ножом мужчины в американском штате Калифорния. Об этом 5 мая сообщает телеканал KPIX 5.

Инцидент произошёл на автобусной остановке в Сан-Франциско. По словам очевидцев, мужчина, вооружённый ножом, подошёл в двум женщинам, ожидавшим автобус, и нанёс им несколько ударов. После этого злоумышленник просто ушёл с места происшествия.

Пострадавшие женщины, одна из которых была пенсионного возраста, были госпитализированы. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. В настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего.

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