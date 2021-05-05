Новосибирск, , 06:54 — REGNUM Новосибирская область по производству колбасных изделий занимает девятое место среди всех субъектов Российской Федерации и первое — в Сибирском федеральном округе (30,6% от общего объёма по Сибири). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, за январь — март 2021 года в регионе произведено 15,4 тыс. тонн колбасных изделий (104,5% к соответствующему периоду 2020 года), наибольший удельный вес составили варёные колбасные изделия.

Региональный орган статистики отмечает, что основные производители колбасных изделий — крупные и средние предприятия. На долю субъектов малого предпринимательства приходится менее 4% произведенной продукции.