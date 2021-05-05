Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновскую область поступило ещё более 13 тыс. компонентов противоковидной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Очередной транш передан 4 мая. В настоящее время 13,3 тыс. доз «Спутника V» распределяются по учреждениям здравоохранения.

По данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновскую область передано свыше 100 тыс. вакцин от COVID-19. В регионе можно привиться всеми тремя видами российских вакцин.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через портал Госуслуг, обратившись в поликлинику или к терапевту, а также в дополнительных пунктах вакцинации — в частности, в Ульяновске они работают в МФЦ, на главпочтампе, в ряде торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области во время майских праздников открылся дополнительный пункт вакцинации, где иммунизация будет проводиться по 10 мая. Он работает у торгово-развлекательного центра «Аквамолл».

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Напомним, с начала пандемии в регионе области проведено 855 840 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, по итогам которых официально выявлено 53 853 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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