Бишкек, , 08:00 — REGNUM В Киргизии отправили в отставку главу администрации Баткенского района, где в конце апреля вспыхнул вооружённый конфликт с Таджикистаном, Акылбека Орозова. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства.

«Акылбек Орозов освобождён от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Баткенского района Баткенской области Киргизской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пост полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области в связи «с переходом на другую работу» покинул Омурбек Суваналиев.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 189 человек, скончались 36 человек. По данным МЧС, во время боевых действий повреждения получили около 120 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии из зон военного конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 40 649 человек.

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