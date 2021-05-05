Богота, , 06:39 — REGNUM В знак борьбы против применения насилия во время подавления протестов силовиками группа хакеров отключила сайт вооружённых сил Колумбии. Об этом 5 мая сказано в сообщении на странице хакеров в Twitter.

Компьютерные взломщики, называющие себя «Anonymous Колумбия», заявили о закрытии сайта Колумбийской национальной армии в знак протеста против насилия, убийств и преследований, совершённых силовиками в ходе национальной забастовки против налоговой реформы, предложенной правительством президента Колумбии Ивана Дуке.

При попытке открыть сайт ВС Колумбии на мониторе отражается ошибка в связи с отсутствием ответа сервера. В системе Google стали недоступны и сохранённые версии сайта.

Демонстрации против налоговой реформы в Колумбии продолжаются уже седьмой день, несмотря на то, что правительство Ивана Дуке пошло на уступки протестующим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Колумбии Дуке выразил готовность начать диалог с протестующими.

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