Нижний Новгород, 5 мая, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В нижегородский арбитраж поступил банкротный иск, адресованный ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — базовому предприятию боеприпасной отрасли России. Претензии кредитора из Алтайского края пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от ООО «Тепловозремсервис» поступил в суд 4 мая 2021 года. Сумма претензий составляет 1 005 910,82 рубля.

Компания-истец дважды фигурировала в исках к другому государственному производителю боеприпасов — ФКП «Бийский олеумный завод», с которого были взысканы долги по контрактам. В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путинподписал приказ о реорганизации этих двух предприятий, в результате которой бийский завод должен войти в структуры нижегородского. На это было отведено 12 месяцев, которые уже истекли.

Возможно, претензии ООО возникли по долгам алтайского госпредприятия, но детали по банкротному делу пока не сообщаются.

Напомним, в августе 2018 года на заводе произошло ЧП. В результате взрыва боеприпасов при их утилизации пострадали пять человек.