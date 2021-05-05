Новосибирск, , 06:27 — REGNUM В Новосибирской области по итогам 1 квартала 2021 года достигнута положительная динамика поступлений администрируемых УФНС России по региону доходов. Поступления налогов и сборов увеличились на 21% (на 10,2 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает новосибирское управление Федеральной налоговой службы.

Уточняется, что всего за январь-март налоговыми органами региона мобилизовано в консолидированный бюджет Российской Федерации 58,7 млрд руб.

«Из них самое существенное увеличение поступлений отмечено в федеральный бюджет (рост составил 34%, всего поступило 20 млрд руб.). В консолидированный бюджет Новосибирской области мобилизовано на 15% больше, чем годом ранее (перечислено в бюджет 38,7 млрд руб.). В том числе в областной бюджет рост поступлений составил 16,6% (поступило 31,7 млрд руб.), в бюджеты муниципальных образований объём поступлений увеличился на 8,6% (за январь-март — 6,9 млрд руб.)», — отметили в управлении ФНС.

Почти половину от всех поступлений в регионе (46,6%) обеспечивают плательщики двух основных отраслей: «торговля оптовая и розничная» (14,1 млрд руб.) и «обрабатывающие производства» (13,5 млрд руб.).