5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Президент Филиппин извинился за оскорбления, нанесенные главой МИД страны в адрес Китая, китайцы не остались равнодушны

Цинь Шихуан, , 09:10 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что существующие споры между Китаем и Филиппинами — не повод нецензурно выражаться в адрес китайцев со стороны официальных лиц страны.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации сингапурского сайта Lianhe Zaobao, филиппинские чиновники в лице главы МИД страны Теодоро Локсина ранее опубликовали твит с требованием китайским кораблям «покинуть спорные воды», который был изложен с применением нецензурной брани.

«Китай всегда был нашим благодетелем. Даже если между нами и Китаем возникают споры, мы не должны переходить на грубости», — заявил Дутерте.

Очень активная дискуссия по этому поводу развернулась в китайской социальной сети Sina Weibo. В паблике газеты «Жэньминь жибао» и вовсе просмотр комментариев был закрыт для пользователей, не зарегистрированных на платформе или находящихся за рубежом. Однако ничего не мешает ознакомиться с мнением пользователей паблика «Микромир» в том же Sina Weibo.

«По правде говоря, филиппинская элита разделена на несколько фракций. Китайская фракция связана с президентом страны, но есть сильная проамериканская группа, поэтому внутренние противоречия очень сильны», — поделился своим знанием ситуации внутри Филиппин Artisan of the Garden.

Некоторые комментаторы отметили, что Филиппины настолько ничтожны, что таким образом пытаются привлечь к себе внимание «великого Китая». А кто-то заметил, что власть Филиппин хочет усидеть сразу на двух стульях — американском и китайском.

Президент Филиппин Родриго Дутерте и председатель КНР Си Цзиньпин

«Это называется, как бы обмануть сторону А, взяв у них деньги, но и не отказаться от защиты стороны В», — считает «Собачий нож».

Кто-то заметил, что на Филиппинах разгорается внутриполитическая борьба на фоне предстоящих в 2022 году выборах президента страны, поэтому не удивительно, что одни чиновники оскорбляют Китай, а другие — извиняются за это.

«Посмотрю, с инфраструктурой в стране все хорошо, с вакцинами в стране хорошо, торговля налажена? Задница не болит?» — иронично заметил «Мудрость и отвага Ян Сяоцяня»

Кто-то отметил, что мораль и этика никогда не были в центре международных отношений, и если кто-то думает, что при помощи «моральности» кого-то можно в чем-то убедить, то это ошибка, считает luwlhq.

Напомним, что между Китаем и Филиппинами издавна существует территориальный спор касательно островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море.