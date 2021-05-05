Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Сервис-аналог популярной социальной сети Clubhouse для голосового общения запустила в свободное пользование компания Twitter. Об этом 5 мая сообщает телеканал CNBC.

Сервис под названием Spaces стал доступен пользователям приложений социальной сети Twitter с числом подписчиков 600 и более. Сервис голосовых чатов проходил тестирование среди ограниченного круга пользователей.

Уже сейчас пользователи Twitter смогут увидеть в верхней части своих хроник «фиолетовые пузыри», обозначающие, где сейчас идут беседы. При желании можно кликнуть по «пузырю» и присоединиться к голосовому чату.

Тестирование нового сервиса началось ещё в ноябре 2020 года. По задумке разработчиков Spaces будет играть ключевую роль при достижении социальной сетью числа ежедневных активных пользователей в 315 млн. Это может произойти уже к концу 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп создал свой сайт для общения со сторонниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент США Трамп создал свой сайт для общения со сторонниками