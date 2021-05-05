Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных оперштаба и регионального управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, с начала пандемии в регионе области проведено 855 840 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 1725.

По информации оперативного штаба, в Ульяновской области официально выявлено 53 853 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки предварительно подтверждено 87 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 — 14 мая в Ульяновской области состоится медицинская конференция, которая проводится уже 55 лет. На ней врачи смогут повысить свою квалификацию.