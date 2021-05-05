Чебоксары, , 06:04 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии погиб молодой мотоциклист, съехав с дороги в кювет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла 3 мая на 10-м километре дороги Молодежный — Богатырево — Шинары. По предварительным данным полиции, 26-летний водитель спортивного мотоцикла «Авантис» не учёл дорожные и погодные условия и выехал на «встречку», по ходу движения съехав в кювет. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

В ГИБДД Чувашии отмечают, что в 2020 году мотоциклиста шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту угона машины, которая «засветилась» в дорожно-транспортном происшествии. Угнанную машину вернули владельцу и завели уголовное дело по факту происшествия.

Подробнее: Житель Чувашии попал в аварию на угнанной машине