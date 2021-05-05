Дамаск, , 05:56 — REGNUM Сбить несколько ракет, атаковавших объекты в прибрежной зоне Латакии удалось средствам ПВО Сирии. Об этом 5 мая сообщает государственное агентство SANA.

По данным агентства, около 02:18 мск несколько объектов в прибрежной зоне Латакии были атакованы со стороны Израиля. Средствам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить часть ракет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и шести пострадавших в результате авиаудара Израиля по складу пластиковых изделий в провинции Латакия. Предварительно, среди пострадавших есть женщина и ребёнок.

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